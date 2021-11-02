Обновление в “Дие”: теперь COVID-сертификат можно получить с паспортом-книжечкой

Детали

Желающие воспользоваться услугой должны обновить приложение “Дия” до последней версии в AppStore, Google Play или App Gallery.

Чтобы сгенерировать сертификат с паспортом-книжечкой пользователю необходимо авторизоваться через BankID, нажать “Услуги”, выбрать в меню “COVID-сертификаты” — “Получить сертификат”. После чего поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в приложение “Дия”.

Паспорт-книжечка не будет отображаться среди документов пользователя в приложении, поскольку цифровым паспортом может быть только ID-карта или биометрический заграничный паспорт.

Напомним

В приложении “Дия” теперь можно сгенерировать COVID-сертификат для детей в возрасте от 12 лет.