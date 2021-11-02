Обновление в “Дие”: теперь COVID-сертификат можно получить с паспортом-книжечкой
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сертификат в приложении “Дия” можно получить без ID-карты или биометрического загранпаспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграмм-канал “Дии”.
Детали
Желающие воспользоваться услугой должны обновить приложение “Дия” до последней версии в AppStore, Google Play или App Gallery.
Чтобы сгенерировать сертификат с паспортом-книжечкой пользователю необходимо авторизоваться через BankID, нажать “Услуги”, выбрать в меню “COVID-сертификаты” — “Получить сертификат”. После чего поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в приложение “Дия”.
Паспорт-книжечка не будет отображаться среди документов пользователя в приложении, поскольку цифровым паспортом может быть только ID-карта или биометрический заграничный паспорт.
Напомним
В приложении “Дия” теперь можно сгенерировать COVID-сертификат для детей в возрасте от 12 лет.