Оновлення законів безпеки, а також правопорядку в контексті пенсійної реформи: у МВС анонсували зміни

Розробка нового законопроєкту щодо реформи пенсійної системи, оновлення Кримінального процесуального кодексу та посилення безпекових служб - серед пріоритеів роботи МВС. На порядку денному також плани із впровадження незалежного методу ухвалення рішень у правоохоронній сфері та активізації співпраці з ЄС у боротьбі з транснаціональною злочинністю.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв під час конференції "Комплексна реформа правоохоронної системи як ключовий елемент євроінтеграції України", передає УНН.

Один з головних завдань - розробка законопроєкту про реформу пенсійного забезпечення, який стане базовим основним і для подальшої роботи щодо внесення змін до законопроєкту про пенсійний закон

У сфері безпеки, за словами Сергєєва, активно триває напрацювання актів, спрямованих на модернізацію діяльності відповідних служб.

Щодо безпеки в Україні розробляємо акти, спрямовані на посилення спроможності служби у сферах контррозвідки, боротьби з тероризмом, профілактики та кіберзлочинності, поводження та збереження. В межах змін до Кримінального процесуального кодексу передбачається чітке визначення підсилення з метою усунення конфліктних ситуацій

Водночас активно розвивається міжнародна співпраця з партнерами з ЄС, зокрема у прикордонному контролі, авіаційній безпеці та боротьбі з транснаціональною злочинністю.

Завершено розробку й найближчим часом буде затверджено стратегію інтегрованого управління кордонами до 2031 року. Одним з основних наших завдань є впровадження ризикоорієнтованого підходу, як базового принципу планування роботи та ухвалення управлінських рішень. Наразі МВС вже розроблена та надіслана на опрацювання органів державної влади концептуальні засади впровадження ризикоорієнтованих підходів у діяльність органів правопорядку