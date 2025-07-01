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Обновление законов безопасности, а также правопорядка в контексте пенсионной реформы: в МВД анонсировали изменения

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев анонсировал разработку нового законопроекта о пенсионной реформе и обновлении Уголовного процессуального кодекса. Ведомство также планирует усилить службы безопасности, в частности в борьбе с терроризмом и киберпреступностью, и активизировать сотрудничество с ЕС в вопросах пограничного контроля и борьбы с транснациональной преступностью.

Обновление законов безопасности, а также правопорядка в контексте пенсионной реформы: в МВД анонсировали изменения

Разработка нового законопроекта о реформе пенсионной системы, обновление Уголовного процессуального кодекса и усиление служб безопасности - среди приоритетов работы МВД. В повестке дня также планы по внедрению независимого метода принятия решений в правоохранительной сфере и активизации сотрудничества с ЕС в борьбе с транснациональной преступностью.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев во время конференции "Комплексная реформа правоохранительной системы как ключевой элемент евроинтеграции Украины", передает УНН.

Одна из главных задач - разработка законопроекта о реформе пенсионного обеспечения, который станет базовым основным и для дальнейшей работы по внесению изменений в законопроект о пенсионном законе

- подчеркнул он.

В сфере безопасности, по словам Сергеева, активно продолжается наработка актов, направленных на модернизацию деятельности соответствующих служб.

Относительно безопасности в Украине разрабатываем акты, направленные на усиление способности службы в сферах контрразведки, борьбы с терроризмом, профилактики и киберпреступности, обращения и сохранения. В рамках изменений в Уголовный процессуальный кодекс предусматривается четкое определение усиления с целью устранения конфликтных ситуаций

- отметил заместитель.

В то же время активно развивается международное сотрудничество с партнерами из ЕС, в частности в пограничном контроле, авиационной безопасности и борьбе с транснациональной преступностью.

Завершена разработка и в ближайшее время будет утверждена стратегия интегрированного управления границами до 2031 года. Одной из основных наших задач является внедрение рискоориентированного подхода как базового принципа планирования работы и принятия управленческих решений. Сейчас МВД уже разработало и направило на проработку органов государственной власти концептуальные основы внедрения рискоориентированных подходов в деятельность органов правопорядка

 - добавил Сергеев.

МВД Украины выступило с заявлением относительно публикаций мэра Днепра Бориса Филатова: детали01.07.25, 11:54 • 1006 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Обществополитика
Министерство внутренних дел Украины
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