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Омбудсмен про катастрофу Іл-76: рф офіційно не надала жодного прізвища

Омбудсмен про катастрофу Іл-76: рф офіційно не надала жодного прізвища

Київ • УНН

 • 20228 перегляди

Україна не отримала офіційних списків загиблих у катастрофі військового літака Іл-76 під бєлгородом, заявив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Лубінець закликає до проведення незалежного міжнародного розслідування інциденту.

Українська сторона досі так і не отримала офіційних списків осіб, які, як стверджує російська сторона, нібито загинули на борту військово-транспортного літака Іл-76 під бєлгородом. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі Радіо Свобода, пише УНН.

Жоден офіційний орган країни-терористки не оприлюднив жодної інформації, не надав жодного прізвища. І ці списки спеціально, на мій погляд, були вкинуті через інформаційні канали пропагандистів російської федерації. Тому юридично в нас ніяких списків немає. Щодо аналізу всіх матеріалів, які розповсюджує російська федерація, ми встановили, що там є дуже багато неспівпадінь і неточностей

- сказав Лубінець.

"Україна не має жодних офіційних матеріалів", - написав Лубінець у Telegram.

Омбудсмен зазначив: щоб чітко стверджувати про факти, ми вимагаємо проведення незалежного міжнародного розслідування, і нагадав: щодо цього офіційно звернувся до МКЧХ і ООН.

"Наразі вся ситуація схожа на ситуацію з терактом в Оленівці: рф звинувачує Україну, робить пропагандистські кампанії, і скоріш за все, не надасть доступу до місця події", - вказав Лубінець.

Контекст

24 січня під бєлгородом у рф впав військово-транспортний літак Іл-76. Після заяв рф про те, хто був на борту, у ГУР заявили, що можуть припустити "будь-які сценарії, включно зі свідомою провокацією, також із використанням українських військовополонених фактично як живого щита для транспортування БК і озброєння для ракетних комплексів, які нищать українські міста".

Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні, ГУР зʼясовує долі всіх полонених: Зеленський про катастрофу російського Іл-7624.01.24, 23:23 • 106720 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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