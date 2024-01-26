Омбудсмен про катастрофу Іл-76: рф офіційно не надала жодного прізвища
Київ • УНН
Україна не отримала офіційних списків загиблих у катастрофі військового літака Іл-76 під бєлгородом, заявив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Лубінець закликає до проведення незалежного міжнародного розслідування інциденту.
Українська сторона досі так і не отримала офіційних списків осіб, які, як стверджує російська сторона, нібито загинули на борту військово-транспортного літака Іл-76 під бєлгородом. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі Радіо Свобода, пише УНН.
Жоден офіційний орган країни-терористки не оприлюднив жодної інформації, не надав жодного прізвища. І ці списки спеціально, на мій погляд, були вкинуті через інформаційні канали пропагандистів російської федерації. Тому юридично в нас ніяких списків немає. Щодо аналізу всіх матеріалів, які розповсюджує російська федерація, ми встановили, що там є дуже багато неспівпадінь і неточностей
"Україна не має жодних офіційних матеріалів", - написав Лубінець у Telegram.
Омбудсмен зазначив: щоб чітко стверджувати про факти, ми вимагаємо проведення незалежного міжнародного розслідування, і нагадав: щодо цього офіційно звернувся до МКЧХ і ООН.
"Наразі вся ситуація схожа на ситуацію з терактом в Оленівці: рф звинувачує Україну, робить пропагандистські кампанії, і скоріш за все, не надасть доступу до місця події", - вказав Лубінець.
Контекст
24 січня під бєлгородом у рф впав військово-транспортний літак Іл-76. Після заяв рф про те, хто був на борту, у ГУР заявили, що можуть припустити "будь-які сценарії, включно зі свідомою провокацією, також із використанням українських військовополонених фактично як живого щита для транспортування БК і озброєння для ракетних комплексів, які нищать українські міста".
Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні, ГУР зʼясовує долі всіх полонених: Зеленський про катастрофу російського Іл-7624.01.24, 23:23 • 106720 переглядiв