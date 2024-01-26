Омбудсмен о катастрофе Ил-76: рф официально не предоставила ни одной фамилии

Украинская сторона до сих пор так и не получила официальных списков лиц, которые, как утверждает российская сторона, якобы погибли на борту военно-транспортного самолета Ил-76 под белгородом. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире Радио Свобода, пишет УНН.

Ни один официальный орган страны-террористки не обнародовал никакой информации, не предоставил ни одной фамилии. И эти списки специально, на мой взгляд, были вброшены через информационные каналы пропагандистов российской федерации. Поэтому юридически у нас никаких списков нет. По анализу всех материалов, которые распространяет российская федерация, мы установили, что там очень много несовпадений и неточностей - сказал Лубинец.

"Украина не имеет никаких официальных материалов", - написал Лубинец в Telegram.

Омбудсмен отметил: чтобы четко утверждать о фактах, мы требуем проведения независимого международного расследования, и напомнил: по этому поводу официально обратился в МККК и ООН.

"Сейчас вся ситуация похожа на ситуацию с терактом в Еленовке: рф обвиняет Украину, делает пропагандистские кампании, и скорее всего, не предоставит доступа к месту происшествия", - указал Лубинец.

Контекст

24 января под белгородом у рф упал военно-транспортный самолет Ил-76. После заявлений рф о том, кто был на борту, в ГУР заявили, что могут предположить "любые сценарии, включая сознательную провокацию, также с использованием украинских военнопленных фактически как живого щита для транспортировки БК и вооружения для ракетных комплексов, которые уничтожают украинские города".

Украина будет настаивать на международном расследовании, ГУР выясняет судьбы всех пленных: Зеленский о катастрофе российского Ил-76