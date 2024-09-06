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Олена Федота-Ісаєва здобула "бронзу" з фехтування на Паралімпіаді-2024

Олена Федота-Ісаєва здобула "бронзу" з фехтування на Паралімпіаді-2024

Київ • УНН

 • 101988 перегляди

Українська паралімпійка Олена Федота-Ісаєва виборола бронзову медаль у фехтуванні на кріслах колісних на шпагах. У матчі за третє місце вона перемогла представницю Гонконгу з рахунком 15:6.

Українська спортсменка Олена Федота-Ісаєва здобула бронзову медаль з фехтування на кріслах колісних на шпагах у категорії В на Паралімпіаді-2024. Про це пише УНН з посиланням на "Суспільне Спорт".

Деталі 

У матчі за "бронзу" спортсменка розгромила представницю Гонконгу Тун Нга Тін з рахунком 15:6.

Для 38-річної Федоти-Ісаєвої Паралімпіада-2024 стала другою у кар'єрі. Українка дебютувала у Токіо-2020, де здобула дві срібні нагороди: в одиночному турнірі на шпагах та командній шаблі.

Нагадаємо

Український паралімпієць Максим Ніколенко виборов бронзову медаль у настільному тенісі на Іграх-2024. Віктор Дідух вийшов до фіналу змагань, гарантувавши Україні ще одну медаль.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Спорт

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