Елена Федота-Исаева получила «бронзу» по фехтованию на Паралимпиаде-2024
Киев • УНН
Украинская паралимпийка Елена Федота-Исаева завоевала бронзовую медаль в фехтовании на креслах колесных на шпагах. В матче за третье место она победила представительницу Гонконга со счетом 15:6.
Украинская спортсменка Елена Федота-Исаева завоевала бронзовую медаль по фехтованию на креслах колесных на шпагах в категории В на Паралимпиаде-2024. Об этом пишет УНН со ссылкой на «Суспільне Спорт».
Детали
В матче за «бронзу» спортсменка разгромила представительницу Гонконга Тун Нга Тин со счетом 15:6.
Для 38-летней Федоты-Исаевой Паралимпиада-2024 стала второй в карьере. Украинка дебютировала в Токио-2020, где получила две серебряные награды: в одиночном турнире на шпагах и командной сабле.
Напомним,
Украинский паралимпиец Максим Николенко завоевал бронзовую медаль в настольном теннисе на Играх-2024. Виктор Дидух вышел в финал соревнований, гарантировав Украине еще одну медаль.
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