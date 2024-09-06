Елена Федота-Исаева получила «бронзу» по фехтованию на Паралимпиаде-2024

Украинская спортсменка Елена Федота-Исаева завоевала бронзовую медаль по фехтованию на креслах колесных на шпагах в категории В на Паралимпиаде-2024. Об этом пишет УНН со ссылкой на «Суспільне Спорт».

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В матче за «бронзу» спортсменка разгромила представительницу Гонконга Тун Нга Тин со счетом 15:6.

Для 38-летней Федоты-Исаевой Паралимпиада-2024 стала второй в карьере. Украинка дебютировала в Токио-2020, где получила две серебряные награды: в одиночном турнире на шпагах и командной сабле.

Напомним,

Украинский паралимпиец Максим Николенко завоевал бронзовую медаль в настольном теннисе на Играх-2024. Виктор Дидух вышел в финал соревнований, гарантировав Украине еще одну медаль.

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