Максим Ніколенко здобув бронзу в настільному тенісі на Паралімпіаді-2024
Київ • УНН
Український паралімпієць Максим Ніколенко виборов бронзову медаль у настільному тенісі на Іграх-2024. Віктор Дідух вийшов до фіналу змагань, гарантувавши Україні ще одну медаль.
Українець Максим Ніколенко здобув "бронзу" в настільному тенісі на Паралімпіаді-2024. Про це пише УНН з посиланням на "Суспільне Спорт", передає УНН.
Деталі
Зазначається, що Максим Ніколенко став бронзовим призером Паралімпіади-2024: ведучи 2:1 у півфіналі проти китайця Шуаї Жао, програв у підсумку 2:3.
Медаль Ніколенка стала другою для України в настільному тенісі, ще дві нагороди (щонайменше "срібло" та "бронзу") українці собі гарантували.
Доповнення
Окрім того, Віктор Дідух пройшов до фіналу Паралімпіади: переміг представника Таїланду Пісіта Вангпхонпханасірі у чотирьох сетах.
Фінал за участі Дідуха проти китайця Жао відбудеться у суботу, 7 вересня.
Нагадаємо
Українська легкоатлетка Людмила Даниліна здобула срібну медаль у бігу на 1500 м на Паралімпіаді-2024 у Парижі. Це її третя паралімпійська нагорода, а загальна кількість медалей України на цих Іграх досягла 62.