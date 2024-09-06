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Максим Ніколенко здобув бронзу в настільному тенісі на Паралімпіаді-2024

Максим Ніколенко здобув бронзу в настільному тенісі на Паралімпіаді-2024

Київ • УНН

 • 107307 перегляди

Український паралімпієць Максим Ніколенко виборов бронзову медаль у настільному тенісі на Іграх-2024. Віктор Дідух вийшов до фіналу змагань, гарантувавши Україні ще одну медаль.

Українець Максим Ніколенко здобув "бронзу" в настільному тенісі на Паралімпіаді-2024. Про це пише УНН з посиланням на "Суспільне Спорт", передає УНН

Деталі

Зазначається, що Максим Ніколенко став бронзовим призером Паралімпіади-2024: ведучи 2:1 у півфіналі проти китайця Шуаї Жао, програв у підсумку 2:3.

Медаль Ніколенка стала другою для України в настільному тенісі, ще дві нагороди (щонайменше "срібло" та "бронзу") українці собі гарантували.

Доповнення

Окрім того, Віктор Дідух пройшов до фіналу Паралімпіади: переміг представника Таїланду Пісіта Вангпхонпханасірі у чотирьох сетах.

Фінал за участі Дідуха проти китайця Жао відбудеться у суботу, 7 вересня.

Нагадаємо

Українська легкоатлетка Людмила Даниліна здобула срібну медаль у бігу на 1500 м на Паралімпіаді-2024 у Парижі. Це її третя паралімпійська нагорода, а загальна кількість медалей України на цих Іграх досягла 62.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Спорт

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