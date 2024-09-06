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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Максим Николенко завоевал бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024

Максим Николенко завоевал бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 10:10  •  2593 просмотра

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Украинский паралимпиец Максим Николенко завоевал бронзовую медаль в настольном теннисе на Играх-2024. Виктор Дидух вышел в финал соревнований, гарантировав Украине еще одну медаль.

Украинец Максим Николенко получил "бронзу" в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Суспільне Спорт", передает УНН

Детали

Отмечается, что Максим Николенко стал бронзовым призером Паралимпиады-2024: ведя 2:1 в полуфинале против китайца Шуаи Жао, проиграл в итоге 2:3.

Медаль Николенко стала второй для Украины в настольном теннисе, еще две награды (как минимум "серебро" и "бронзу") украинцы себе гарантировали.

Дополнение

Кроме того, Виктор Дидух прошел в финал Паралимпиады: победил представителя Таиланда Писита Вангпхонпханасири в четырех сетах.

Финал с участием Дидуха против китайца Жао состоится в субботу, 7 сентября.

Напомним

Украинская легкоатлетка Людмила Данилина завоевала серебряную медаль в беге на 1500 м на Паралимпиаде-2024 в Париже. Это ее третья паралимпийская награда, а общее количество медалей Украины на этих Играх достигло 62.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

спорт
Максим Николенко завоевал бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024
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