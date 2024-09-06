Максим Николенко завоевал бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024
Киев • УНН
Украинский паралимпиец Максим Николенко завоевал бронзовую медаль в настольном теннисе на Играх-2024. Виктор Дидух вышел в финал соревнований, гарантировав Украине еще одну медаль.
Украинец Максим Николенко получил "бронзу" в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Суспільне Спорт", передает УНН.
Детали
Отмечается, что Максим Николенко стал бронзовым призером Паралимпиады-2024: ведя 2:1 в полуфинале против китайца Шуаи Жао, проиграл в итоге 2:3.
Медаль Николенко стала второй для Украины в настольном теннисе, еще две награды (как минимум "серебро" и "бронзу") украинцы себе гарантировали.
Дополнение
Кроме того, Виктор Дидух прошел в финал Паралимпиады: победил представителя Таиланда Писита Вангпхонпханасири в четырех сетах.
Финал с участием Дидуха против китайца Жао состоится в субботу, 7 сентября.
Напомним
Украинская легкоатлетка Людмила Данилина завоевала серебряную медаль в беге на 1500 м на Паралимпиаде-2024 в Париже. Это ее третья паралимпийская награда, а общее количество медалей Украины на этих Играх достигло 62.