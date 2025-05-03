Окупанти завдали 400 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області
Київ • УНН
Протягом доби російські війська здійснили 400 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області, включаючи авіаудари, атаки БпЛА, обстріли з РСЗВ та артилерії. Пошкоджено багато будівель, але мирні жителі не постраждали.
Впродовж доби окупанти завдали 400 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.
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За його словами, зокрема:
- війська рф здійснили 20 авіаційних ударів по Малим Щербакам, Лукʼянівському, Новоандріївці та Малинівці;
- 228 БпЛА різної модифікації атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку;
- 2 обстріли із РСЗВ накрили Камʼянське та Гуляйполе;
- 150 артобстрілів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
"Надійшло 171 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та автомобілів. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.
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