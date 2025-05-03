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Окупанти завдали 400 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області

Київ • УНН

 • 1192 перегляди

Протягом доби російські війська здійснили 400 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області, включаючи авіаудари, атаки БпЛА, обстріли з РСЗВ та артилерії. Пошкоджено багато будівель, але мирні жителі не постраждали.

Окупанти завдали 400 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області

Впродовж доби окупанти завдали 400 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, зокрема:

  • війська рф здійснили 20 авіаційних ударів по Малим Щербакам, Лукʼянівському, Новоандріївці та Малинівці;
    • 228 БпЛА різної модифікації атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку;
      • 2 обстріли із РСЗВ накрили Камʼянське та Гуляйполе;
        • 150 артобстрілів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

          "Надійшло 171 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та автомобілів. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.

          Нагадаємо

          Напередодні внаслідок російської масованої атаки дронами у Запоріжжі 31людина зазнала поранень, серед них двоє дітей.

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          Вадим Хлюдзинський

          Вадим Хлюдзинський

          ВійнаКиїв
          Запорізька область
          Іван Федоров
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