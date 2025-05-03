Впродовж доби окупанти завдали 400 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

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За його словами, зокрема:

війська рф здійснили 20 авіаційних ударів по Малим Щербакам, Лукʼянівському, Новоандріївці та Малинівці;

228 БпЛА різної модифікації атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку;

2 обстріли із РСЗВ накрили Камʼянське та Гуляйполе;

150 артобстрілів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 171 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та автомобілів. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.

Нагадаємо

Напередодні внаслідок російської масованої атаки дронами у Запоріжжі 31людина зазнала поранень, серед них двоє дітей.

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