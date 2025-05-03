В течение суток оккупанты нанесли 400 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в частности:

войска рф совершили 20 авиационных ударов по Малым Щербакам, Лукьяновскому, Новоандреевке и Малиновке;

228 БпЛА различной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку;

2 обстрела из РСЗО накрыли Каменское и Гуляйполе;

150 артобстрелов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 171 сообщение о повреждении квартир, частных домов и автомобилей. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

Напомним

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