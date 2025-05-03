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Оккупанты нанесли 400 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области

Киев • УНН

 • 806 просмотра

В течение суток российские войска совершили 400 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области, включая авиаудары, атаки БпЛА, обстрелы из РСЗО и артиллерии. Повреждено много зданий, но мирные жители не пострадали.

Оккупанты нанесли 400 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области

В течение суток оккупанты нанесли 400 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в частности:

  • войска рф совершили 20 авиационных ударов по Малым Щербакам, Лукьяновскому, Новоандреевке и Малиновке;
    • 228 БпЛА различной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку;
      • 2 обстрела из РСЗО накрыли Каменское и Гуляйполе;
        • 150 артобстрелов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

          "Поступило 171 сообщение о повреждении квартир, частных домов и автомобилей. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

          Напомним

          Накануне в результате российской массированной атаки дронами в Запорожье 31 человек получил ранения, среди них двое детей.

          Удар дронов по Харькову: количество пострадавших возросло до 46 человек02.05.25, 23:59 • 2592 просмотра

          Вадим Хлюдзинский

          Вадим Хлюдзинский

          ВойнаКиев
          Запорожская область
          Иван Федоров
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