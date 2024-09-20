Окупанти завдали 288 ударів по 13 населеним пунктам Запорізької області
Київ • УНН
За добу ворожі війська здійснили 288 атак на Запорізьку область, включаючи 6 авіаударів та 110 атак безпілотниками. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, але жертв серед мирного населення немає.
Впродовж минулої доби окупанти завдали 288 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Ворог здійснив шість авіаударів по Запоріжжю, Комишувасі та Кам'янському.
Також загарбники запустили 110 безпілотників різних модифікацій, атакуючи Степногірськ, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Щербаки. Крім того, 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню накрили Гуляйполе, Залізничне, Роботине, Малу Токмачку, Преображенку та Новоандріївку.
Найбільше ударів, а саме 162 артобстріли було зафіксовано на території Гуляйполя, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Преображенки.
Загалом надійшло 45 повідомлень про руйнування житлових будинків та інфраструктури. На щастя, мирні жителі не постраждали.
Окупанти влаштували блокаду жителям сіл на ТОТ Запоріжжя – Оріхівська МВА 19.09.24, 10:46 • 16998 переглядiв