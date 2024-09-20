Оккупанты нанесли 288 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области
Киев • УНН
За сутки вражеские войска совершили 288 атак на Запорожскую область, включая 6 авиаударов и 110 атак беспилотниками. Повреждены жилые дома и инфраструктура, но жертв среди мирного населения нет.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 288 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Враг совершил шесть авиаударов по Запорожью, Камышевахе и Каменскому.
Также захватчики запустили 110 беспилотников различных модификаций, атакуя Степногорск, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку и Щербаки. Кроме того, 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня накрыли Гуляйполе, Железнодорожное, Работино, Малую Токмачку, Преображенку и Новоандреевку.
Больше всего ударов, а именно 162 артобстрела было зафиксировано на территории Гуляйполя, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Преображенки.
Всего поступило 45 сообщений о разрушении жилых домов и инфраструктуры. К счастью, мирные жители не пострадали.
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