Окупанти завдали 177 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області: без жертв
Київ • УНН
Ворожі війська атакували Запорізьку область, завдавши 177 ударів по 9 населених пунктах. Зафіксовано 4 авіаудари, 84 атаки безпілотників, 7 обстрілів з РСЗВ та 82 артилерійські удари.
Окупаційні війська завдали 177 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Зокрема, 4 авіаційні удари були спрямовані на Темирівку. Крім того, 84 безпілотні літальні апарати різних модифікацій атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.
Загалом, з реактивних систем залпового вогню було здійснено 7 обстрілів, що вразили Лобкове, Новоданилівку та Малу Токмачку. Артилерійські обстріли також були інтенсивними: 82 артудари завдано по територіях Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Наразі отримано чотири повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Важливо зазначити, що мирні жителі не постраждали.
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