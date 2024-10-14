Оккупанты нанесли 177 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области: без жертв
Киев • УНН
Вражеские войска атаковали Запорожскую область, нанеся 177 ударов по 9 населенным пунктам. Зафиксировано 4 авиаудара, 84 атаки беспилотников, 7 обстрелов из РСЗО и 82 артиллерийских удара.
Оккупационные войска нанесли 177 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
В частности, 4 авиационных удара были направлены на Темировку. Кроме того, 84 беспилотные летательные аппараты различных модификаций атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.
В общем, из реактивных систем залпового огня было осуществлено 7 обстрелов, поразивших Лобково, Новоданиловку и Малую Токмачку. Артиллерийские обстрелы также были интенсивными: 82 артудара нанесены по территориям Лобково, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Сейчас получено четыре сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Важно отметить, что мирные жители не пострадали.
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