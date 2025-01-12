Окупанти залучають українських дітей до виготовлення військового спорядження
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях росіяни змушують дітей плести маскувальні сітки для своєї армії через "юнармію". У 2025 році окупанти планують розширити мережу мілітарних дитячих центрів.
На тимчасово окупованих територіях росіяни активно залучають українських дітей до роботи на потреби ворожої армії. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Зокрема учасники мілітарного руху "юнармії" залучаються до плетіння маскувальних сіток для ЗС рф. Попри те, що міжнародне право забороняє залучати населення окупованих територій до обслуговування армії загарбників, кремль свідомо влаштовує ці акції аби звʼязати мешканців ТОТ круговою порукою
У ЦНС також зауважили, що москва планує в 2025 році розширити кількість мілітарних дитячих центрів, аби агітувати підлітків вступати після повноліття на службу.
Нагадаємо
На окупованій Донеччині дітей примусово залучили до виготовлення окопних свічок для російських військових. Кожен старшокласник мав виготовити 50 грілок, а учень молодших класів - 25.