Окупанти залучають українських дітей до виготовлення військового спорядження

На тимчасово окупованих територіях росіяни активно залучають українських дітей до роботи на потреби ворожої армії. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Зокрема учасники мілітарного руху "юнармії" залучаються до плетіння маскувальних сіток для ЗС рф. Попри те, що міжнародне право забороняє залучати населення окупованих територій до обслуговування армії загарбників, кремль свідомо влаштовує ці акції аби звʼязати мешканців ТОТ круговою порукою