Оккупанты привлекают украинских детей к изготовлению военного снаряжения

ukenru
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
 • 149018 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
 • 212943 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
 • 188592 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
 • 229385 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
 • 135337 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
 • 120336 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
 • 112160 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Эксклюзив
Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю
 • 94668 просмотра

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
 • 108204 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
 • 121567 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украине нужны лицензии на производство ПВО и ракет - Зеленский

Украине нужны лицензии на производство ПВО и ракет - Зеленский

 • 60864 просмотра
Оккупанты прекратили выдачу угля для отопления без паспорта рф - Сопротивление

Оккупанты прекратили выдачу угля для отопления без паспорта рф - Сопротивление

 • 38956 просмотра
В Донецкой области Силы обороны поразили командный пункт 2 гвардейской общевойсковой армии рф - Генштаб

В Донецкой области Силы обороны поразили командный пункт 2 гвардейской общевойсковой армии рф - Генштаб

 • 36723 просмотра
У несовершеннолетних, которые слушали русскую музыку и блокировали движение в Киеве, провели обыски

У несовершеннолетних, которые слушали русскую музыку и блокировали движение в Киеве, провели обыски

 • 28877 просмотра
Фицо заявил о гарантированных поставках российского газа и снова пригрозил Украине санкциями

Фицо заявил о гарантированных поставках российского газа и снова пригрозил Украине санкциями

 • 30478 просмотра
публикации
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

 • 149015 просмотра
Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

 • 212940 просмотра
Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

 • 124830 просмотра
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
Эксклюзив

 • 229383 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

 • 138265 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

 • 108507 просмотра
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 120045 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 127102 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 133931 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 131567 просмотра
Актуальное
Оккупанты привлекают украинских детей к изготовлению военного снаряжения

Оккупанты привлекают украинских детей к изготовлению военного снаряжения

Киев  •  УНН

 • 9766 просмотра

Read in English

На временно оккупированных территориях россияне заставляют детей плести маскировочные сетки для своей армии через "юнармию". В 2025 году оккупанты планируют расширить сеть милитарных детских центров.

На временно оккупированных территориях россияне активно привлекают украинских детей к работе на нужды вражеской армии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

В частности участники милитарного движения "юнармии" привлекаются к плетению маскировочных сеток для ВС рф. Несмотря на то, что международное право запрещает привлекать население оккупированных территорий к обслуживанию армии захватчиков, кремль сознательно устраивает эти акции, чтобы связать жителей ВОТ круговой порукой

- говорится в заметке.

В ЦНС также отметили, что москва планирует в 2025 году расширить количество милитарных детских центров, чтобы агитировать подростков поступать после совершеннолетия на службу.

Напомним

На оккупированной Донетчине детей принудительно привлекли к изготовлению окопных свечей для российских военных. Каждый старшеклассник должен был изготовить 50 грелок, а ученик младших классов - 25.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
ukrainaУкраина
donetskДонецк

Обратиться по вопросам размещения рекламы