Оккупанты привлекают украинских детей к изготовлению военного снаряжения
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях россияне заставляют детей плести маскировочные сетки для своей армии через "юнармию". В 2025 году оккупанты планируют расширить сеть милитарных детских центров.
На временно оккупированных территориях россияне активно привлекают украинских детей к работе на нужды вражеской армии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
В частности участники милитарного движения "юнармии" привлекаются к плетению маскировочных сеток для ВС рф. Несмотря на то, что международное право запрещает привлекать население оккупированных территорий к обслуживанию армии захватчиков, кремль сознательно устраивает эти акции, чтобы связать жителей ВОТ круговой порукой
В ЦНС также отметили, что москва планирует в 2025 году расширить количество милитарных детских центров, чтобы агитировать подростков поступать после совершеннолетия на службу.
Напомним
На оккупированной Донетчине детей принудительно привлекли к изготовлению окопных свечей для российских военных. Каждый старшеклассник должен был изготовить 50 грелок, а ученик младших классов - 25.