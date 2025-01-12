Оккупанты привлекают украинских детей к изготовлению военного снаряжения

На временно оккупированных территориях россияне активно привлекают украинских детей к работе на нужды вражеской армии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

В частности участники милитарного движения "юнармии" привлекаются к плетению маскировочных сеток для ВС рф. Несмотря на то, что международное право запрещает привлекать население оккупированных территорий к обслуживанию армии захватчиков, кремль сознательно устраивает эти акции, чтобы связать жителей ВОТ круговой порукой