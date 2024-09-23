Окупанти вранці завдали удару по Куп'янську: 82-річна жінка загинула
Київ • УНН
Окупанти завдали чергового удару по Куп'янську Харківської області близько 09:00. Внаслідок обстрілу загинула 82-річна цивільна жінка. На місці працюють правоохоронці та екстрені служби.
У Харківській області вранці російські війська завдали чергового удару по Куп'янську, загинула 82-річна жінка, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Близько 09:00 окупанти завдали чергового удару по Купʼянську. На жаль, загинула цивільна 82-річна жінка. На місці працюють правоохоронці та екстрені служби
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