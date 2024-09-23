Оккупанты утром нанесли удар по Купянску: 82-летняя женщина погибла

В Харьковской области утром российские войска нанесли очередной удар по Купянску, погибла 82-летняя женщина, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Около 09:00 оккупанты нанесли очередной удар по Купянску. К сожалению, погибла гражданская 82-летняя женщина. На месте работают правоохранители и экстренные службы - написал Синегубов.

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