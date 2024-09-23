Оккупанты утром нанесли удар по Купянску: 82-летняя женщина погибла
Киев • УНН
Оккупанты нанесли очередной удар по Купянску Харьковской области около 09:00. В результате обстрела погибла 82-летняя гражданская женщина. На месте работают правоохранители и экстренные службы.
В Харьковской области утром российские войска нанесли очередной удар по Купянску, погибла 82-летняя женщина, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Около 09:00 оккупанты нанесли очередной удар по Купянску. К сожалению, погибла гражданская 82-летняя женщина. На месте работают правоохранители и экстренные службы
Армия рф вечером ударила КАБом по поселку на Харьковщине: есть пострадавшие23.09.2024, 08:52 • 15669 просмотров