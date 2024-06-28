Окупанти вранці обстріляли селище на Харківщині: загинула жінка
Київ • УНН
56-річна жінка загинула від російського обстрілу, коли поралася на своєму городі в селі Варварівка Харківської області.
Уранці 28 червня російські окупанти обстріляли село Варварівка Харківської області. Внаслідок ворожої атаки загинула 56-жінка. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
28 червня близько 9:00 до відділу поліції № 1 Чугуївського РУП надійшло повідомлення, що у селі Варварівка загинула 56-річна жінка
Як зазначається, жінка поралася на городі та потрапила під ворожий обстріл. Від отриманих травм вона померла на місці.
Доповнення
російські війська, минулої доби, 27 червня, били по населених пунктах Харківської області авіабомбами та із РСЗВ, унаслідок чого постраждали 10 людей, двоє із яких - під час зведення оборонних споруд.