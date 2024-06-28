Утром 28 июня российские оккупанты обстреляли село Варваровка Харьковской области. В результате вражеской атаки погибла 56-женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

28 июня около 9:00 в отдел полиции № 1 Чугуевского РУП поступило сообщение, что в селе Варваровка погибла 56-летняя женщина - сообщили правоохранители.

Как отмечается, женщина работала на огороде и попала под вражеский обстрел. От полученных травм она скончалась на месте.

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российские войска, за прошедшие сутки, 27 июня, били по населенным пунктам Харьковской области авиабомбами и из РСЗО, в результате чего пострадали 10 человек, двое из которых - во время возведения оборонительных сооружений.