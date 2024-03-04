Окупанти вдарили по Нікопольщині дронами, артилерією та ракетами: пошкоджені будинки та газопровід
Київ • УНН
Протягом дня Нікопольський район та місто Марганець Дніпропетровської області зазнали обстрілів ворожих безпілотників, артилерії та ракет, в результаті яких було пошкоджено кілька будинків, споруд, мікроавтобус та газопровід.
Протягом доби окупанти атакували Дніпропетровщину дронами, артилерією та ракетами. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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Протягом дня від атак ворога потерпала Нікопольщина – райцентр та Марганецька громада. На щастя, через це не постраждали люди. Але є руйнування
За його слова внаслідок ворожих атак пошкоджене приватне підприємство, 9 осель місцевих. Окрім того, понівечена господарська споруда, ще одна – зруйнована.
Також у результаті обстрілів потрощені мікроавтобус і гараж. За словами, очільник ОВА також зачепило кілька ліній електропередач й газогін.
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Також Лисак зауважив, що у Дніпровському районі працювала ППО. Через падіння уламків збитої ракети зайнялася будівля, яку не експлуатували. Вогонь рятувальники приборкали.
Росіяни влучили "шахедом" по Нікопольщині та обстріляли лінію електропередачі з артилерії04.03.24, 07:37 • 95332 перегляди