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Оккупанты ударили по Никопольщине дронами, артиллерией и ракетами: повреждены дома и газопровод

Оккупанты ударили по Никопольщине дронами, артиллерией и ракетами: повреждены дома и газопровод

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 17:00  •  10162 просмотра

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В течение дня Никопольский район и город Марганец Днепропетровской области подверглись обстрелам вражеских беспилотников, артиллерии и ракет, в результате которых были повреждены несколько домов, сооружений, микроавтобус и газопровод.

В течение суток оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами, артиллерией и ракетами. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали 

В течение дня от атак врага страдала Никопольщина - райцентр и Марганецкая громада. К счастью, из-за этого не пострадали люди. Но есть разрушения

- резюмировал глава ОВА. 

По его словам в результате вражеских атак повреждено частное предприятие, 9 домов местных. Кроме того, изуродована хозяйственная постройка, еще одна - разрушена.

Также в результате обстрелов разбиты микроавтобус и гараж. По словам, главы ОГА также задето несколько линий электропередач и газопровод. 

Дополнение

Также Лысак отметил, что в Днепровском районе работала ПВО. Из-за падения обломков сбитой ракеты загорелось здание, которое не эксплуатировали. Огонь спасатели потушили.

Россияне попали "шахедом" по Никопольщине и обстреляли линию электропередачи из артиллерии4 марта 2024, 05:37 • 65279 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
dneprДнепр
Окупанти вдарили по Нікопольщині дронами, артилерією та ракетами: пошкоджені будинки та газопровід
Occupants attack Nikopol district with drones, artillery and rockets: houses and gas pipeline damaged
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