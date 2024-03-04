Оккупанты ударили по Никопольщине дронами, артиллерией и ракетами: повреждены дома и газопровод

В течение суток оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами, артиллерией и ракетами. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

В течение дня от атак врага страдала Никопольщина - райцентр и Марганецкая громада. К счастью, из-за этого не пострадали люди. Но есть разрушения - резюмировал глава ОВА.

По его словам в результате вражеских атак повреждено частное предприятие, 9 домов местных. Кроме того, изуродована хозяйственная постройка, еще одна - разрушена.

Также в результате обстрелов разбиты микроавтобус и гараж. По словам, главы ОГА также задето несколько линий электропередач и газопровод.

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Также Лысак отметил, что в Днепровском районе работала ПВО. Из-за падения обломков сбитой ракеты загорелось здание, которое не эксплуатировали. Огонь спасатели потушили.

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