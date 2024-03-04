Оккупанты ударили по Никопольщине дронами, артиллерией и ракетами: повреждены дома и газопровод
Киев • УНН
В течение дня Никопольский район и город Марганец Днепропетровской области подверглись обстрелам вражеских беспилотников, артиллерии и ракет, в результате которых были повреждены несколько домов, сооружений, микроавтобус и газопровод.
В течение суток оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами, артиллерией и ракетами. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
Детали
В течение дня от атак врага страдала Никопольщина - райцентр и Марганецкая громада. К счастью, из-за этого не пострадали люди. Но есть разрушения
По его словам в результате вражеских атак повреждено частное предприятие, 9 домов местных. Кроме того, изуродована хозяйственная постройка, еще одна - разрушена.
Также в результате обстрелов разбиты микроавтобус и гараж. По словам, главы ОГА также задето несколько линий электропередач и газопровод.
Дополнение
Также Лысак отметил, что в Днепровском районе работала ПВО. Из-за падения обломков сбитой ракеты загорелось здание, которое не эксплуатировали. Огонь спасатели потушили.
Россияне попали "шахедом" по Никопольщине и обстреляли линию электропередачи из артиллерии4 марта 2024, 05:37 • 65279 просмотров
Оккупанты ударили по Никопольщине дронами, артиллерией и ракетами: повреждены дома и газопровод
В течение дня Никопольский район и город Марганец Днепропетровской области подверглись обстрелам вражеских беспилотников, артиллерии и ракет, в результате которых были повреждены несколько домов, сооружений, микроавтобус и газопровод.
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