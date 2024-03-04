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Россияне попали "шахедом" по Никопольщине и обстреляли линию электропередачи из артиллерии

Россияне попали "шахедом" по Никопольщине и обстреляли линию электропередачи из артиллерии

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 05:37  •  15949 просмотра

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Россияне атаковали Никопольский район в Украине с помощью иранского беспилотника-камикадзе, который повредил почтовое отделение, дом и автомобиль, а также обстрелял линию электропередач из артиллерии в Марганце.

В воскресенье вечером, 3 марта, под вражеским ударом была Никопольщина. По райцентру агрессор попал дроном-камикадзе. Повреждены почта, частный дом и авто.  Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Также отмечается, что Марганец оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии. Зацепили линию электропередачи.

Предварительно, без пострадавших.

Враг нанес 177 ударов по 6 населенным пунктам Запорожья за сутки4 марта 2024, 05:30 • 15226 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Росіяни влучили "шахедом" по Нікопольщині та обстріляли лінію електропередачі з артилерії
Russians hit Nikopol region with "Shahed" and shelled power line with artillery
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Россияне попали "шахедом" по Никопольщине и обстреляли линию электропередачи из артиллерии

Россияне атаковали Никопольский район в Украине с помощью иранского беспилотника-камикадзе, который повредил почтовое отделение, дом и автомобиль, а также обстрелял линию электропередач из артиллерии в Марганце.

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