Россияне попали "шахедом" по Никопольщине и обстреляли линию электропередачи из артиллерии
Киев • УНН
Россияне атаковали Никопольский район в Украине с помощью иранского беспилотника-камикадзе, который повредил почтовое отделение, дом и автомобиль, а также обстрелял линию электропередач из артиллерии в Марганце.
В воскресенье вечером, 3 марта, под вражеским ударом была Никопольщина. По райцентру агрессор попал дроном-камикадзе. Повреждены почта, частный дом и авто. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Также отмечается, что Марганец оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии. Зацепили линию электропередачи.
Предварительно, без пострадавших.
Враг нанес 177 ударов по 6 населенным пунктам Запорожья за сутки4 марта 2024, 05:30 • 15226 просмотров
Россияне попали "шахедом" по Никопольщине и обстреляли линию электропередачи из артиллерии
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