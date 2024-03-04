Россияне попали "шахедом" по Никопольщине и обстреляли линию электропередачи из артиллерии

В воскресенье вечером, 3 марта, под вражеским ударом была Никопольщина. По райцентру агрессор попал дроном-камикадзе. Повреждены почта, частный дом и авто. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Также отмечается, что Марганец оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии. Зацепили линию электропередачи.

Предварительно, без пострадавших.

Враг нанес 177 ударов по 6 населенным пунктам Запорожья за сутки