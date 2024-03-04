Росіяни влучили "шахедом" по Нікопольщині та обстріляли лінію електропередачі з артилерії
Київ • УНН
Росіяни атакували Нікопольський район в Україні за допомогою іранського безпілотника-камікадзе, який пошкодив поштове відділення, будинок і автомобіль, а також обстріляв лінію електропередач з артилерії в Марганці.
У неділю ввечері, 3 березня, під ворожим ударом була Нікопольщина. По райцентру агресор поцілив дроном-камікадзе. Пошкоджені пошта, приватний будинок та авто. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Також зазначається, що Марганець окупанти обстріляли з важкої артилерії. Зачепили лінію електропередачі.
Попередньо, без постраждалих.
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