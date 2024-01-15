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Окупанти вдарили по Невському в Луганській області: пролунало два вибухи - ОВА

Окупанти вдарили по Невському в Луганській області: пролунало два вибухи - ОВА

Київ • УНН

 • 23986 перегляди

Російські війська обстріляли селище Невське в Луганській області з мінометів та артилерії, що спричинило два вибухи

У Невському на Луганщині напередодні ввечері пролунало два вибухи. Окупанти били з мінометів та артилерії. Про це повідомила Луганська обласна державна адміністрація, передає УНН.

По ще одному селу – Невському – росіяни вдарили з мінометів та артилерії. Близько 18:00 в населеному пункті пролунали два вибухи. Ступінь руйнувань визначається

поінформував начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Деталі

Вчора росіяни намагалися просунутися поблизу Макіївки та Білогорівки, ідеться в повідомленні ОВА. Піхоту загарбників підтримувала авіація, якою завдано удари по Білогорівці і Серебрянському лісу. Загалом за добу противник спрямував по українських позиціях 512 снарядів.

Окрім того повідомляється, що в багатоповерхівках деяких районів Лисичанська залишилось по 10-15% жителів. Зокрема у будинках на 200 квартир залишилося по 20-25 родин. А в районі колишнього заводу ГТВ в домівках відсутнє світло, вода та опалення.

Нагадаємо

Російський уряд напередодні виборів запроваджує нові обмеження щодо доступу до публічної інформації, щоб приховати реальні витрати особового складу в Україні. Зокрема на ТОТ окупаційні адміністрації отримали розпорядження щодо обмеження списку осіб, які мають доступ до даних про перебування військових рф на території України.

Кремль хоче зробити шість сміттєзвалищ на ТОТ Луганщини і Донеччини – спротив15.01.24, 06:29 • 33087 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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