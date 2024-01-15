Оккупанты ударили по Невскому в Луганской области: прогремело два взрыва - ОВА

В Невском в Луганской области накануне вечером прогремело два взрыва. Оккупанты били из минометов и артиллерии. Об этом сообщила Луганская областная государственная администрация, передает УНН.

По еще одному селу - Невскому - россияне ударили из минометов и артиллерии. Около 18:00 в населенном пункте прогремели два взрыва. Степень разрушений определяется проинформировал начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Детали

Вчера россияне пытались продвинуться вблизи Макеевки и Белогоровки, говорится в сообщении ОВА. Пехоту захватчиков поддерживала авиация, которой наносились удары по Белогоровке и Серебрянскому лесу. Всего за сутки противник направил по украинским позициям 512 снарядов.

Кроме того сообщается, что в многоэтажках некоторых районов Лисичанска осталось по 10-15% жителей. В частности в домах на 200 квартир осталось по 20-25 семей. А в районе бывшего завода РТИ в домах отсутствует свет, вода и отопление.

Напомним

Российское правительство накануне выборов вводит новые ограничения по доступу к публичной информации, чтобы скрыть реальные расходы личного состава в Украине. В частности, на ВОТ оккупационные администрации получили распоряжение об ограничении списка лиц, имеющих доступ к данным о пребывании военных рф на территории Украины.

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