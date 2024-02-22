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Окупанти в Криму склали два адмінпротоколи на журналістку Лутфіє Зудієву. Лубінець закликає світ засудити дії рф

Київ • УНН

 • 23981 перегляди

Російські силовики затримали кримськотатарську активістку і журналістку Лутфіє Зудієву під час обшуку в її будинку, вилучили електроніку і затримали її на кілька годин за адміністративними звинуваченнями.

Окупанти в Криму склали два адмінпротоколи на журналістку Лутфіє Зудієву. Лубінець закликає світ засудити дії рф

російські силовики в окупованому Криму провели обшук у будинку активістки та журналістки Лутфіє Зудієвої. Пізніше окупанти відвезли її до центру протидії екстремізму, де протримали кілька годин та склали два протоколи. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

"Російські силовики зі зброєю та в масках сьогодні вранці увірвались у будинок, де мешкає з родиною журналістка, правозахисниця та активістка громадського об’єднання "Кримська солідарність" Лутфіє Зудієва. Кримськотатарську активістку відвезли у незаконний "центр протидії екстремізму" в м. Акмесджит", - повідомив Лубінець.

Він додав, що після кількох годин тримання Зудієву відпустили, склавши два адміністративні протоколи нібито за "зловживання свободою масової інформації".

Лубінець зазначив, що під час обшуку в помешкання нікого не пускали, навіть адвокатів Лутфіє. Вилучили реєстратор відеонагляду, телефони всіх членів сім’ї, картки пам’яті та ноутбук.

"Укотре закликаю міжнародну спільноту рішуче засудити протиправні дії росії, посилити тиск, задля припинення грубих порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму та негайного і безумовного звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України", - наголосив омбудсмен.

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини засудив росію за навмисне вбивство полонених українських солдатів, назвавши це грубим порушенням міжнародного права.

Павло Башинський

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