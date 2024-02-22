Оккупанты в Крыму составили два админпротокола на журналистку Лутфие Зудиеву. Лубинец призывает мир осудить действия рф

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
  •  88525 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
  •  109554 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  166439 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  201062 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  187367 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  210311 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  222108 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  193518 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  209221 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  397463 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Оккупанты в Крыму составили два админпротокола на журналистку Лутфие Зудиеву. Лубинец призывает мир осудить действия рф

Оккупанты в Крыму составили два админпротокола на журналистку Лутфие Зудиеву. Лубинец призывает мир осудить действия рф

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 14:17  •  12345 просмотра

Read in English

Российские силовики задержали крымскотатарскую активистку и журналистку Лутфие Зудиеву во время обыска в ее доме, изъяли электронику и задержали ее на несколько часов по административным обвинениям.

российские силовики в оккупированном Крыму провели обыск в доме активистки и журналистки Лутфие Зудиевой. Позже оккупанты отвезли ее в центр противодействия экстремизму, где продержали несколько часов и составили два протокола. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

"российские силовики с оружием и в масках сегодня утром ворвались в дом, где живет с семьей журналистка, правозащитница и активистка общественного объединения "Крымская солидарность" Лутфие Зудиева. Крымскотатарскую активистку увезли в незаконный "центр противодействия экстремизму" в г. Акмесджит", - сообщил Лубинец.

Он добавил, что после нескольких часов содержания Зудиеву отпустили, составив два административных протокола якобы за "злоупотребление свободой массовой информации".

Лубинец отметил, что во время обыска в помещение никого не пускали, даже адвокатов Лутфие. Изъяли регистратор видеонаблюдения, телефоны всех членов семьи, карточки памяти и ноутбук.

"В очередной раз призываю международное сообщество решительно осудить противоправные действия россии, усилить давление, для прекращения грубых нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму и немедленного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины", - подчеркнул омбудсмен.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека осудил Россию за умышленное убийство пленных украинских солдат, назвав это грубым нарушением международного права.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаПолитикаКриминал и ЧП
verkhovna-radaВерховная Рада
krymКрым
Окупанти в Криму склали два адмінпротоколи на журналістку Лутфіє Зудієву. Лубінець закликає світ засудити дії рф
Occupants in Crimea drew up two reports of administrative offenses against journalist Lutfiya Zudiyeva. Lubinets calls on the world to condemn the actions of Russia
Новости по теме

Оккупанты в Крыму составили два админпротокола на журналистку Лутфие Зудиеву. Лубинец призывает мир осудить действия рф

Российские силовики задержали крымскотатарскую активистку и журналистку Лутфие Зудиеву во время обыска в ее доме, изъяли электронику и задержали ее на несколько часов по административным обвинениям.

Война •   •  12345 просмотра
Оккупанты в Крыму составили два админпротокола на журналистку Лутфие Зудиеву. Лубинец призывает мир осудить действия рф

США сотрудничают с Турцией в производстве артиллерийских  боеприпасов

США создадут три завода по производству боеприпасов в Техасе к 2025 году для производства 155-мм снарядов для Украины в сотрудничестве с турецкими оборонными подрядчиками.

Война •   •  13248 просмотра
США сотрудничают с Турцией в производстве артиллерийских  боеприпасов

кремль готовит жителей россии к затяжной войне с Украиной и Западом - британская разведка

Отчет британской разведки показал, что кремль готовит россиян к длительной войне с Украиной, оправдывая масштабы и продолжительность боевых действий.

Война •   •  11919 просмотра
кремль готовит жителей россии к затяжной войне с Украиной и Западом - британская разведка

Британия ввела новый пакет санкций против россии к годовщине вторжения рф в Украину: что в списке

Великобритания расширила санкции еще на более 50 физических и юридических лиц.

Война •   •  14255 просмотра
Британия ввела новый пакет санкций против россии к годовщине вторжения рф в Украину: что в списке

В Киеве более 200 домов временно останутся без теплоснабжения и горячей воды

Для устранения повреждения теплосети на бульваре Тараса Шевченко в Киеве на сутки будет приостановлено горячее водоснабжение в более 200 жилых домах, пока специалисты завершат аварийные работы.

Общество •   •  13590 просмотра
В Киеве более 200 домов временно останутся без теплоснабжения и горячей воды

Рада приняла законопроект о прозрачности органов местного самоуправления

Верховная Рада приняла законопроект, который вводит требования прозрачности для органов местного самоуправления, в частности, обнародование видеозаписей и протоколов заседаний в Интернете, проведение заседаний и отчетов на украинском языке.

Политика •   •  12226 просмотра
Рада приняла законопроект о прозрачности органов местного самоуправления

Кулеба завтра посетит штаб-квартиру ООН: детали визита

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке 23 февраля, где примет участие в заседаниях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности по российской агрессии, выступит на мероприятии по депортации украинских детей, а также проведет двусторонние встречи для обсуждения дальнейшей военной помощи, оборонного сотрудничества и гуманитарного реагирования.

Война •   •  13499 просмотра
Кулеба завтра посетит штаб-квартиру ООН: детали визита

Строительство водопровода на Днепропетровщине на финальной стадии готовности - Мининфраструктуры

Над проектом магистрального водопровода начали работать уже в первые дни после подрыва Каховской ГЭС. Сейчас водопроводы на Днепропетровщине на финальной стадии готовности.

Общество •   •  12391 просмотра
Строительство водопровода на Днепропетровщине на финальной стадии готовности - Мининфраструктуры

рф ударила по предприятию в Курахово Донецкой области: девять раненых

Российская армия нанесла авиаудар по предприятию в Курахово Донецкой области 22 февраля, в результате чего были ранены девять работников.

Война •   •  13171 просмотра
рф ударила по предприятию в Курахово Донецкой области: девять раненых

Кубраков: ситуация на границе угрожает безопасности обеих стран, Украина надеется, что польское правительство найдет выход

Вице-премьер-министр Украины раскритиковал блокаду на польско-украинской границе как угрожающую безопасности обеих стран и политически мотивированную.

Война •   •  14923 просмотра
Кубраков: ситуация на границе угрожает безопасности обеих стран, Украина надеется, что польское правительство найдет выход