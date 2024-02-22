Оккупанты в Крыму составили два админпротокола на журналистку Лутфие Зудиеву. Лубинец призывает мир осудить действия рф
Киев • УНН
Российские силовики задержали крымскотатарскую активистку и журналистку Лутфие Зудиеву во время обыска в ее доме, изъяли электронику и задержали ее на несколько часов по административным обвинениям.
российские силовики в оккупированном Крыму провели обыск в доме активистки и журналистки Лутфие Зудиевой. Позже оккупанты отвезли ее в центр противодействия экстремизму, где продержали несколько часов и составили два протокола. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
"российские силовики с оружием и в масках сегодня утром ворвались в дом, где живет с семьей журналистка, правозащитница и активистка общественного объединения "Крымская солидарность" Лутфие Зудиева. Крымскотатарскую активистку увезли в незаконный "центр противодействия экстремизму" в г. Акмесджит", - сообщил Лубинец.
Он добавил, что после нескольких часов содержания Зудиеву отпустили, составив два административных протокола якобы за "злоупотребление свободой массовой информации".
Лубинец отметил, что во время обыска в помещение никого не пускали, даже адвокатов Лутфие. Изъяли регистратор видеонаблюдения, телефоны всех членов семьи, карточки памяти и ноутбук.
"В очередной раз призываю международное сообщество решительно осудить противоправные действия россии, усилить давление, для прекращения грубых нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму и немедленного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины", - подчеркнул омбудсмен.
Напомним
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека осудил Россию за умышленное убийство пленных украинских солдат, назвав это грубым нарушением международного права.
Оккупанты в Крыму составили два админпротокола на журналистку Лутфие Зудиеву. Лубинец призывает мир осудить действия рф
Российские силовики задержали крымскотатарскую активистку и журналистку Лутфие Зудиеву во время обыска в ее доме, изъяли электронику и задержали ее на несколько часов по административным обвинениям.
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