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Окупанти пили власну сечу, щоб вижити: полонені розповіли про службу в армії рф

Окупанти пили власну сечу, щоб вижити: полонені розповіли про службу в армії рф

Київ • УНН

 • 34033 перегляди

Полонені окупанти розповіли про жахливі умови служби в армії рф, де їм довелося пити власну сечу через відсутність води. Військові також підтвердили факти жорстоких покарань з боку командування за непокору.

Російський військовий, якого взяли в полон, зізнався, що через жахливі умови служби в армії рф їм доводилось пити власну сечу. Повне відео розмови з полоненими росіянами оприлюднили на каналі 4 бригади оперативного призначення "Рубіж", передає УНН.

За словами окупантів, забезпечення в підрозділі практично відсутнє, а командування залишає солдатів напризволяще навіть у критичних ситуаціях.

Полонені розповіли, що окрім нестачі продовольства, у їхній армії панує атмосфера страху: командири не зупиняються перед жорстокими покараннями, включно з прострілом колін або розстрілом на місці за відмову йти в атаку.

Один із полонених поділився деталями свого "бойового досвіду" і розповів, що захотів втекти з підрозділу, бо зрозумів, що керівництву начхати. "Тому що ніхто не виходив на зв'язок", - розповів окупант.

За його словами, підрозділ перебував під штурмом, і він вирішив здатися, адже відчув, що ніхто не прийде їм на допомогу.

На позиції вони пробули чотири доби. Спочатку харчувалися тим, що мали з собою: сосисками, батончиками та водою. Однак уже на другу добу вода закінчилася, і російські солдати вдалися до крайніх заходів.

Потім пили свою... сечу. Я пив одну добу, мій компаньйон – дві. Зв'язку не було, води не було. Через те, що пили сечу, розум так помутнів, що вже не розуміли, що робити. Вирішили просто на удачу вийти й піти, на кого натрапимо

– зізнався окупант. 

Він розповів, що вони спробували залишити позиції, розраховуючи на вдачу. Його напарник загубився у темряві. 

У нього була карта, а я без карти заплутався. По мені почали стріляти, я впав на землю, шукав нору й заліз у неї. Били з усього, що мали. Спочатку отримав поранення ноги, прикинувся мертвим, але це не допомогло. Потім мінометний удар поцілив у другу ногу, на щастя, не відірвало...

 - розповів окупант. 

Також полонені підтвердили, що в підрозділах армії рф панують жорстокі методи примусу. За відмову йти в атаку командири стріляють у підлеглих або розстрілюють їх прямо на місці.

Нагадаємо

Україна відкрита до переговорів з Південною Кореєю щодо можливої ​​передачі їй двох полонених північнокорейських солдатів, які були взяті в полон в Курській області у січні. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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