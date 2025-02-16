Оккупанты пили собственную мочу, чтобы выжить: пленные рассказали о службе в армии рф

Российский военный, которого взяли в плен, признался, что из-за ужасных условий службы в армии рф им приходилось пить собственную мочу. Полное видео разговора с пленными россиянами обнародовали на канале 4 бригады оперативного назначения «Рубеж», передает УНН.

По словам оккупантов, обеспечение в подразделении практически отсутствует, а командование оставляет солдат на произвол судьбы даже в критических ситуациях.

Пленные рассказали, что кроме нехватки продовольствия, в их армии царит атмосфера страха: командиры не останавливаются перед жестокими наказаниями, включая прострел коленей или расстрел на месте за отказ идти в атаку.

Один из пленных поделился деталями своего «боевого опыта» и рассказал, что захотел сбежать из подразделения, потому что понял, что руководству наплевать. «Потому что никто не выходил на связь», - рассказал оккупант.

По его словам, подразделение находилось под штурмом, и он решил сдаться, ведь почувствовал, что никто не придет им на помощь.

На позиции они пробыли четверо суток. Сначала питались тем, что имели с собой: сосисками, батончиками и водой. Однако уже на вторые сутки вода закончилась, и российские солдаты прибегли к крайним мерам.

Потом пили свою... мочу. Я пил одни сутки, мой компаньон - двое. Связи не было, воды не было. Из-за того, что пили мочу, разум так помутился, что уже не понимали, что делать. Решили просто на удачу выйти и пойти, на кого наткнемся - признался оккупант.

Он рассказал, что они попытались покинуть позиции, рассчитывая на удачу. Его напарник потерялся в темноте.

У него была карта, а я без карты запутался. По мне начали стрелять, я упал на землю, искал нору и залез в нее. Били из всего, что имели. Сначала получил ранение ноги, притворился мертвым, но это не помогло. Потом минометный удар попал во вторую ногу, к счастью, не оторвало... - рассказал оккупант.

Также пленные подтвердили, что в подразделениях армии рф царят жестокие методы принуждения. За отказ идти в атаку командиры стреляют в подчиненных или расстреливают их прямо на месте.

Напомним,

Украина открыта к переговорам с Южной Кореей относительно возможной передачи ей двух пленных северокорейских солдат, которые были взяты в плен в Курской области в январе.