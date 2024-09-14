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Окупанти припинили виплату зарплат водіям на Херсонщини

Окупанти припинили виплату зарплат водіям на Херсонщини

Київ • УНН

 • 49228 перегляди

Водії транспортних підприємств на окупованій Херсонщині не отримують зарплату понад два місяці. Заборгованість перевищує 40 млн рублів, що змусило багатьох працівників залишити роботу.

Водії транспортних підприємств на тимчасово окупованій Херсонщині вже понад два місяці не отримують заробітну плату, сума заборгованості перевищує 40 мільйонів російських рублів. Про це УНН пише з посиланням на Центр національного спротиву. 

Деталі

Протягом понад двох місяців водії транспортних підприємств на тимчасово окупованих територіях Херсонщини не отримують зароблені важкою працею кошти, загальна сума яких перевищує 40 мільйонів російських рублів. Через це багато працівників автотранспортних підприємств були змушені залишити роботу.

На захоплених росією територіях України продовжує скорочуватись мережа громадського транспорту. Наприклад, на тимчасово окупованій території Донецька відчувається гострий брак водіїв, оскільки більшість чоловіків було мобілізовано до армії окупантів, а інші покинули місто через відсутність нормальних умов для життя.

Нагадаємо 

До кінця 2024 року кремль планує на тимчасово окупованих територіях України "паспортизувати" усе місцеве населення віком від 14 років.

У росії підірвали окупантів, причетних до катівень на окупованих територіях України: у ГУР розповіли деталі операції12.09.24, 16:12 • 16778 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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