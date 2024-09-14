Оккупанты прекратили выплату зарплат водителям на Херсонщине

Водители транспортных предприятий на временно оккупированной Херсонщине уже более двух месяцев не получают заработную плату, сумма задолженности превышает 40 миллионов российских рублей. Об этом УНН пишет со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

В течение более двух месяцев водители транспортных предприятий на временно оккупированных территориях Херсонщины не получают заработанные тяжелым трудом средства, общая сумма которых превышает 40 миллионов российских рублей. Из-за этого многие работники автотранспортных предприятий были вынуждены оставить работу.

На захваченных россией территориях Украины продолжает сокращаться сеть общественного транспорта. Например, на временно оккупированной территории Донецка ощущается острая нехватка водителей, поскольку большинство мужчин были мобилизованы в армию оккупантов, а другие покинули город из-за отсутствия нормальных условий для жизни.

Напомним

До конца 2024 года кремль планирует на временно оккупированных территориях Украины "паспортизировать" все местное население в возрасте от 14 лет.

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