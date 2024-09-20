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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: постраждалих немає

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: постраждалих немає

Київ • УНН

 • 17011 перегляди

Загарбники атакували Нікополь, Марганець та інші громади Дніпропетровської області. Використовувалися артилерія, РСЗВ "Град" та дрони-камікадзе, наслідки обстрілів з'ясовуються.

Загарбники вдарили по Дніпропетровській області, на щастя, постраждалих немає. Втім наслідки з'ясовуються. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

На Дніпропетровщині ввечері 19 вересня агресор продовжував атакувати території Нікополя, Марганецької та Червоногригорівської громад, використовуючи артилерію та дрони-камікадзе.

Після нічної тиші з ранку знову почалися обстріли: окупанти завдали ударів з РСЗВ "Град" по Марганцю, а безпілотники атакували Нікополь. У даний час наслідки цих атак з'ясовуються, але на щастя, загиблих і постраждалих не зафіксовано.

Вибухи у передмісті Дніпра: ЗСУ попереджали про ворожі БпЛА19.09.24, 23:37 • 57727 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
marhanetsМарганець
nikopol-ukrainaНікополь, Україна

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