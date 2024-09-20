Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: постраждалих немає
Київ • УНН
Загарбники атакували Нікополь, Марганець та інші громади Дніпропетровської області. Використовувалися артилерія, РСЗВ "Град" та дрони-камікадзе, наслідки обстрілів з'ясовуються.
Загарбники вдарили по Дніпропетровській області, на щастя, постраждалих немає. Втім наслідки з'ясовуються. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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На Дніпропетровщині ввечері 19 вересня агресор продовжував атакувати території Нікополя, Марганецької та Червоногригорівської громад, використовуючи артилерію та дрони-камікадзе.
Після нічної тиші з ранку знову почалися обстріли: окупанти завдали ударів з РСЗВ "Град" по Марганцю, а безпілотники атакували Нікополь. У даний час наслідки цих атак з'ясовуються, але на щастя, загиблих і постраждалих не зафіксовано.
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