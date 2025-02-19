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Окупанти намагаються прорватися через річку до Вовчанська: яка ситуація на Харківщині

Окупанти намагаються прорватися через річку до Вовчанська: яка ситуація на Харківщині

Київ • УНН

 • 22068 перегляди

Російські війська продовжують штурмувати Вовчанськ малими піхотними групами за підтримки дронів. Українські захисники утримують оборону міста та не дають ворогу перетнути річку Вовча.

Російська армія продовжує штурми в районі Вовчанська Харківської області, атакуючи малими піхотними групами за підтримки дронів. Окупанти намагаються форсувати річку Вовча, однак українські захисники утримують позиції та не дають ворогу просунутися. Про це розповів в етері телемарафону офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади ім. кошового отамана Костя Гордієнка з позивним "Історик", передає УНН.

У зоні відповідальності 57-ї окремої мотопіхотної бригади російська окупаційна армія не полишає спроб досягти тактичного успіху в місті Вовчанськ та його околицях. На жаль, місто Вовчанськ сьогодні практично зруйноване по лінії річки Вовча, але, незважаючи на це, наші сили оборони, зокрема 57-а бригада, міцно тримають оборону… 

- сказав військовий.

Він додав, що погодні умови внесли певні корективи в активність ворожих штурмів, але вони продовжуються. Зазвичай атаки відбуваються малими піхотними групами разом із застосуванням великої кількості дронів зі скидами.

Також почастішали випадки використання ворогом дронів на оптоволокні. Однак, незважаючи на це, сили оборони України міцно тримають оборону міста Вовчанськ. Переважна частина міста перебуває під нашим контролем 

- розповів «Історик».

За його словами, бійцям надзвичайно складно на лінії бойового зіткнення.

Ворог намагається досягти тактичного успіху шляхом переходу річки Вовча в місті Вовчанськ, але станом на сьогодні наша лінія оборони тримається по той бік річки. Відповідно, на лінії бойового зіткнення сили оборони, зокрема піхота 57-ї бригади, міцно утримують ці позиції, тому ворогу не вдається вийти до річки Вовча 

- підсумував він.

Нагадаємо

На Харківщині затримали двох інформаторів фсб, які  на замовлення ворога вони намагалися розвідати місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони в регіоні. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Війна
kharkivХарків

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