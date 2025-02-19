Оккупанты пытаются прорваться через реку к Волчанску: какая ситуация на Харьковщине

Российская армия продолжает штурмы в районе Волчанска Харьковской области, атакуя малыми пехотными группами при поддержке дронов. Оккупанты пытаются форсировать реку Волчья, однако украинские защитники удерживают позиции и не дают врагу продвинуться. Об этом рассказал в эфире телемарафона офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко с позывным "Историк", передает УНН.

В зоне ответственности 57-й отдельной мотопехотной бригады российская оккупационная армия не оставляет попыток достичь тактического успеха в городе Волчанск и его окрестностях. К сожалению, город Волчанск сегодня практически разрушен по линии реки Волчья, но, несмотря на это, наши силы обороны, в частности 57-я бригада, крепко держат оборону...

Он добавил, что погодные условия внесли определенные коррективы в активность вражеских штурмов, но они продолжаются. Обычно атаки происходят малыми пехотными группами вместе с применением большого количества дронов со сбросами.

Также участились случаи использования врагом дронов на оптоволокне. Однако, несмотря на это, силы обороны Украины крепко держат оборону города Волчанск. Большая часть города находится под нашим контролем

По его словам, бойцам чрезвычайно сложно на линии боевого соприкосновения.

Враг пытается достичь тактического успеха путем перехода реки Волчья в городе Волчанск, но на сегодня наша линия обороны держится по ту сторону реки. Соответственно, на линии боевого соприкосновения силы обороны, в частности пехота 57-й бригады, прочно удерживают эти позиции, поэтому врагу не удается выйти к реке Волчья