Окупанти атакували Запорізьку область 542 рази: які населені пункти під ударом
Київ • УНН
За добу ворожі війська здійснили 542 атаки на 12 населених пунктів Запорізької області. Серед атак - 13 авіаударів, 353 атаки безпілотниками, 14 ударів РСЗВ та 162 артилерійські обстріли.
За минулу добу загарбники здійснили 542 атаки на 12 населених пунктів Запорізької області, використовуючи різні види озброєння. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Авіаційні удари, яких було 13, прийшлися по Гуляйполю, Новоандріївці, Новопавлівці та Темирівці. Безпілотники, у кількості 353 одиниць, атакували Кам’янське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я та Новодарівку.
Агресор завдав 14 ударів із реактивних систем залпового вогню по Степногірську, Новоандріївці, Новоданилівці та Малій Токмачці, а також здійснив 162 артилерійських обстріли територій Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я та Новодарівки.
Через обстріли зафіксовано руйнування щонайменше п’яти житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Цивільне населення, за попередніми даними, не постраждало.
Вибухи пролунали в Запорізькій області: окупанти атакують регіон01.01.25, 21:32 • 39154 перегляди