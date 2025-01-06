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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты атаковали Запорожскую область 542 раза: какие населенные пункты под ударом

Оккупанты атаковали Запорожскую область 542 раза: какие населенные пункты под ударом

Киев  •  УНН

 • 5790 просмотра

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За сутки вражеские войска совершили 542 атаки на 12 населенных пунктов Запорожской области. Среди атак - 13 авиаударов, 353 атаки беспилотниками, 14 ударов РСЗО и 162 артиллерийских обстрела.

За минувшие сутки захватчики совершили 542 атаки на 12 населенных пунктов Запорожской области, используя различные виды вооружения. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Авиационные удары, которых было 13, пришлись по Гуляйполю, Новоандреевке, Новопавловке и Темировке. Беспилотники, в количестве 353 единиц, атаковали Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку. 

Агрессор нанес 14 ударов из реактивных систем залпового огня по Степногорску, Новоандреевке, Новоданиловке и Малой Токмачке, а также совершил 162 артиллерийских обстрела территорий Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки. 

Из-за обстрелов зафиксированы разрушения по меньшей мере пяти жилых домов и объектов инфраструктуры. Гражданское население, по предварительным данным, не пострадало.

Взрывы прогремели в Запорожской области: оккупанты атакуют регион1 янв. 2025, 19:32 • 38122 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
zaporozheЗапорожье