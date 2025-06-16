Окупанти атакують Запоріжжя та область: у регіоні оголошена повітрна тривога

Обласна військова адміністрація Запорізької області попередила населення регіону про повітряну тривогу в Запоріжжі та всіх громадяї області. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Федоров закликав населення області незалишати укриття до закінчення повітряної тривоги.

Оголошена повітряна тривога у громадах Запорізької області! Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області! Оголошена повітряна тривога у місті Запоріжжя! Бережіть себе і терміново прослідуйте у безпечне місце