Окупанти атакують Запоріжжя та область: у регіоні оголошена повітрна тривога
Київ • УНН
Очільник ОВА Іван Федоров повідомив про повітряну тривогу в Запорізькій області, закликавши населення терміново пройти в укриття. В регіоні працює ППО.
Обласна військова адміністрація Запорізької області попередила населення регіону про повітряну тривогу в Запоріжжі та всіх громадяї області. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Федоров закликав населення області незалишати укриття до закінчення повітряної тривоги.
Оголошена повітряна тривога у громадах Запорізької області! Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області! Оголошена повітряна тривога у місті Запоріжжя! Бережіть себе і терміново прослідуйте у безпечне місце
І додав, що у регіоні зараз працює ППО.
За добу ворог завдав 426 ударів по Запорізькій області: є поранений16.06.25, 07:35 • 3042 перегляди