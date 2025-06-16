Оккупанты атакуют Запорожье и область: в регионе объявлена воздушная тревога
Киев • УНН
Глава ОВА Иван Федоров сообщил о воздушной тревоге в Запорожской области, призвав население срочно пройти в укрытие. В регионе работает ПВО.
Областная военная администрация Запорожской области предупредила население региона о воздушной тревоге в Запорожье и всех громадах области. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Федоров призвал население области не покидать укрытия до окончания воздушной тревоги.
Объявлена воздушная тревога в громадах Запорожской области! Угроза ударных беспилотников по Запорожской области! Объявлена воздушная тревога в городе Запорожье! Берегите себя и срочно проследуйте в безопасное место
И добавил, что в регионе сейчас работает ПВО.
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