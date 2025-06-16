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Оккупанты атакуют Запорожье и область: в регионе объявлена воздушная тревога

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Глава ОВА Иван Федоров сообщил о воздушной тревоге в Запорожской области, призвав население срочно пройти в укрытие. В регионе работает ПВО.

Оккупанты атакуют Запорожье и область: в регионе объявлена воздушная тревога

Областная военная администрация Запорожской области предупредила население региона о воздушной тревоге в Запорожье и всех громадах области. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Федоров призвал население области не покидать укрытия до окончания воздушной тревоги.

Объявлена воздушная тревога в громадах Запорожской области! Угроза ударных беспилотников по Запорожской области! Объявлена воздушная тревога в городе Запорожье! Берегите себя и срочно проследуйте в безопасное место

- написал он.

И добавил, что в регионе сейчас работает ПВО.

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Лилия Набока

Лилия Набока

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