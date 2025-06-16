Оккупанты атакуют Запорожье и область: в регионе объявлена воздушная тревога

Областная военная администрация Запорожской области предупредила население региона о воздушной тревоге в Запорожье и всех громадах области. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Федоров призвал население области не покидать укрытия до окончания воздушной тревоги.

Объявлена воздушная тревога в громадах Запорожской области! Угроза ударных беспилотников по Запорожской области! Объявлена воздушная тревога в городе Запорожье! Берегите себя и срочно проследуйте в безопасное место