Окупанти атакують Харків: мешканців закликали сховатися в укриття
Київ • УНН
Російські окупанти завдають ударів по Харкову керованими авіабомбами. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.
Окупанти завдають ударів по Харкову авіабомбами. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"Харків та район: будьте в укриттях! Ворог завдає удари КАБами", - повідомив Синєгубов.
Раніше у Повітряних силах повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.
Через удар КАБом на Харківщині травмувались три людини, ворожою ракетою Х-38 пошкоджено переправу24.10.24, 10:36 • 17363 перегляди