Оккупанты атакуют Харьков: жителей призвали спрятаться в укрытия

Оккупанты наносят удары по Харькову авиабомбами. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

"Харьков и район: будьте в укрытиях! Враг наносит удары КАБами", - сообщил Синегубов.

Ранее в Воздушных силах сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.

Из-за удара КАБом на Харьковщине травмировались три человека, вражеской ракетой Х-38 повреждена переправа