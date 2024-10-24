Оккупанты атакуют Харьков: жителей призвали спрятаться в укрытия
Киев • УНН
Российские оккупанты наносят удары по Харькову управляемыми авиабомбами. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал местных жителей находиться в укрытиях.
Оккупанты наносят удары по Харькову авиабомбами. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
"Харьков и район: будьте в укрытиях! Враг наносит удары КАБами", - сообщил Синегубов.
Ранее в Воздушных силах сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.
Из-за удара КАБом на Харьковщине травмировались три человека, вражеской ракетой Х-38 повреждена переправа24 октября 2024, 07:36 • 13010 просмотров