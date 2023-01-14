Окупанти вночі обстріляли Нікопольський район
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Російська армія вночі обстріляла Нікопольський район. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, під ворожим вогнем опинилася Марганецька громада, передає УНН.
Цитата
"Двічі обстріляли район з важкої артилерії. Під удар, як і минулої ночі, потрапила Марганецька громада. Туди ворог скерував з півтора десятка смертоносних снарядів. Люди цілі", — написав Резніченко.
Деталі
Один з обстрілів накрив прибережну територію Марганецької громади. Другий удар був скерований по Марганцю. Ворог випустив артилерійські снаряди в сторону міста. Жертв та поранених немає.
Представники ДСНС обстежують уражені території - з’ясовують наслідки атак.
Додамо
Жителі столиці та області зранку, 14 січня, повідомили про серію звуків схожих на вибухи. За словами заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка, вибухи не пов‘язані із загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими військовими діями. Очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що після звуків вибухів, які чули зранку на Київщині.
Російські окупанти зранку обстріляли Запоріжжя. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Російські війська зранку, 14 січня, атакували Харків. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.