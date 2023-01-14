Російська армія зранку атакувала Запоріжжя
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Російські окупанти зранку обстріляли Запоріжжя. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, передає УНН.
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"Вранці ворог знову атакував Запоріжжя. Інформація щодо вибухів, які чули містяни, зараз уточнюється", — написав секретар міськради.
Якщо оселя зазнала ушкоджень, повідомляйте про це на 15-80 (зі стаціонарних) або за номерами (061) 787 15 80 (050) 414 15 80 (067) 656 15 80
Нагадаємо
Російські окупанти найближчим часом намагатимуться вийти на адміністративні кордони Донецької області та активізувати свої дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області.