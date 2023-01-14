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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Російська армія зранку атакувала Запоріжжя

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Російські окупанти зранку обстріляли Запоріжжя. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, передає УНН.

Російська армія зранку атакувала Запоріжжя

Цитата

"Вранці ворог знову атакував Запоріжжя. Інформація щодо вибухів, які чули містяни, зараз уточнюється", — написав секретар міськради.

Якщо оселя зазнала ушкоджень, повідомляйте про це на 15-80 (зі стаціонарних) або за номерами (061) 787 15 80 (050) 414 15 80 (067) 656 15 80

Нагадаємо

Російські окупанти найближчим часом намагатимуться вийти на адміністративні кордони Донецької області та активізувати свої дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області.

Українські Національні Новини

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