Российская армия утром атаковала Запорожье

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"Утром враг снова атаковал Запорожье. Информация о взрывах, которые слышали горожане, сейчас уточняется", — написал секретарь горсовета.

Если дом получил повреждения, сообщайте об этом на 15-80 (со стационарных) или по номерам (061) 787 15 80 (050) 414 15 80 (067) 656 15 80

Напомним

Российские оккупанты в ближайшее время будут пытаться выйти на административные границы Донецкой области и активизировать свои действия по захвату левобережной части Запорожской области.