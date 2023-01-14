Российская армия утром атаковала Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Российские оккупанты с утра обстреляли Запорожье. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает УНН.
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"Утром враг снова атаковал Запорожье. Информация о взрывах, которые слышали горожане, сейчас уточняется", — написал секретарь горсовета.
Если дом получил повреждения, сообщайте об этом на 15-80 (со стационарных) или по номерам (061) 787 15 80 (050) 414 15 80 (067) 656 15 80
Напомним
Российские оккупанты в ближайшее время будут пытаться выйти на административные границы Донецкой области и активизировать свои действия по захвату левобережной части Запорожской области.