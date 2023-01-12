Окупанти найближчим часом спробують вийти на адмінкордони Донеччини та захопити лівобережжя на Запоріжжі - Громов

Цитата

“Головною метою противника залишається захоплення усієї України. Противник, не досягнувши стратегічних цілей операції в 2022 році, прийняв рішення щодо ведення війни на виснаження. Загалом, режим путіна прагне виграти час, розраховуючи час на виснаження економіки і сил оборони в цілому. Прогнозується, що у наближчий час противник буде намагатися вийти на адміністративні кордони Донецької області. У подальшому може активізувати свої дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області”, – заявив Громов.

Деталі

Водночас він додав, що для знищення критичної - і насамперед енергетичної - інфраструктури України росія і надалі буде завдавати ракетно-авіаційні удари по об’єктах на всій території нашої держави. Їх інтенсивність буде залежати від спроможності російського оборонно-промислового комплексу забезпечити національні збройні сили засобами високоточного ураження великої та середньої дальності. Окрім того, на це буде впливати спроможність Ірану щодо експорту до росії ракет та ударних БПЛА.

Доповнення

Російські окупаційні війська безуспішно намагаються прорвати оборону українських захисників та захопити Соледар. Зокрема, підступи міста фактично всіяні трупами російських військових.