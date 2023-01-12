Оккупанты в ближайшее время попытаются выйти на админграницы Донецкой области и захватить левобережье на Запорожье - Громов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Российские оккупанты в ближайшее время будут пытаться выйти на административные границы Донецкой области и активизировать свои действия по захвату левобережной части Запорожской области. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает корреспондент УНН.
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“Главной целью противника остаётся захват всей Украины. Противник, не достигнув стратегических целей операции в 2022 году, принял решение о ведении войны на истощение. В общем, режим путина стремится выиграть время, рассчитывая время на истощение экономики и сил обороны в целом. Прогнозируется, что в ближайшее время противник будет пытаться выйти на административные границы Донецкой области. В дальнейшем может активизировать свои действия по захвату левобережной части Запорожской области”, – заявил Громов.
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В то же время он добавил, что для уничтожения критической - и прежде всего энергетической - инфраструктуры Украины россия и в дальнейшем будет наносить ракетно-авиационные удары по объектам на всей территории нашего государства. Их интенсивность будет зависеть от способности российско оборонно-промышленного комплекса обеспечить национальные вооруженные силы средствами высокоточного поражения большой и средней дальности. Кроме того, на это будет влиять способность Ирана экспортировать в россию ракеты и ударные БПЛА.
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Российские оккупационные войска безуспешно пытаются прорвать оборону украинских защитников и захватить Соледар. В частности, подступы города фактически усеяны трупами российских военных.