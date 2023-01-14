Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район

Цитата

"Дважды обстреляли район из тяжелой артиллерии. Под удар, как и прошлой ночью, попала Марганецкая громада. Туда враг направил с полтора десятка смертоносных снарядов. Люди целы", — написал Резниченко.

Детали

Один из обстрелов накрыл прибрежную территорию Марганецкой громады. Второй удар был направлен по Марганцу. Враг выпустил артиллерийские снаряды в сторону города. Жертв и раненых нет.

Представители ГСЧС обследуют пораженные территории - выясняют последствия атак.

Добавим

Жители столицы и области утром, 14 января, сообщили о серии звуков похожих на взрывы. По словам заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Павлюка, взрывы не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с любыми военными действиями. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что после звуков взрывов, которые слышали утром в Киевской области.

Российские оккупанты утром обстреляли Запорожье. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Российские войска утром, 14 января, атаковали Харьков. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.