Окупанти зранку атакували Харків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Російські війська зранку, 14 січня, атакували Харків. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
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"Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову завдають удари", — написав Синєгубов.
Повітряну тривогу оголошено у низці областей: Луганській. Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та АР Крим.
Нагадаємо
Жителі столиці та області зранку, 14 січня, повідомили про серію звуків схожих на вибухи. За словами заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка, вибухи не пов‘язані із загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими військовими діями.
Очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що після звуків вибухів, які чули зранку на Київщині.