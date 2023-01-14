Оккупанты с утра атаковали Харьков

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"Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары", — написал Синегубов.

Воздушная тревога объявлена в ряде областей: Луганской. Донецкой, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и АР Крым.

Напомним

Жители столицы и области утром, 14 января, сообщили о серии звуков похожих на взрывы. По словам заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Павлюка, взрывы не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с любыми военными действиями.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что после звуков взрывов, которые слышали утром в Киеве и области.